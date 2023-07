Baldur’s Gate 3  – Dunkles Verlangen, Romanzen und mehr

Beim heutigen Panel From Hell: Release Showcase zu Baldur’s Gate 3 wurden spannende neue Details enthüllt. Darin widmete man sich dem Dunkles Verlangen, Romanzen und mehr.

In den letzten drei Wochen hatte Larian eine Spur von Hinweisen hinterlassen, die zur Enthüllung des letzten spielbaren Origin-Charakters im Community-gesteuerten Mordfall Blood in Baldur’s Gate führen. Während die Community schließlich selbst ermordet wurde, enthüllten ihre letzten Momente den brutalen Mörder und seinen mysteriösen Begleiter: Ihr Mörder ist der letzte spielbare Origin-Held Dunkles Verlangen, standardmäßig ein imposanter Dragonborn.

Im Gegensatz zu den anderen spielbaren Protagonisten in Baldur’s Gate 3 ist Dunkles Verlangen ein vollständig individualisierbarer Charakter. Klasse, Aussehen, Spezies und Geschlecht können frei gewählt werden. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Dark Desire und beginnt mit dem Verlust seines Gedächtnisses nach einer unglücklichen Begegnung zwischen dem Tadpole und dem Gehirn des Protagonisten. Was bleibt, ist ein unstillbares Verlangen – ein Verlangen, das sich im Unterbewusstsein, in den tiefsten Gedanken und in den Dialogoptionen manifestiert

Wem Blood in Baldur’s Gate vertraut ist, wird den einfachen, aber effektiven Modus Operandi des dunklen Verlangens bereits kennen: brutal und wahllos zu morden. Dark Desire treibt die Spieler zu einigen der schlimmsten Gewalttaten, die man im Spiel je erlebt hat. Beim Spielen von Dark Desire müssen die Spieler entweder ihren verdorbenen Impulsen nachgeben oder versuchen, ihnen zu widerstehen.

Dark Desire wird von Sceleritas Fel angeführt, der von Brian Bowles gesprochen wird. Fel ist ein niederträchtiger und loyaler Diener, der nur dafür lebt, Dark Desire zurück auf den blutigen Pfad zu bringen. Seine eindringlichen Worte sind wie Gift im Kopf des Protagonisten, das seine Triebe antreibt.

Trotz der Impulse des Dunklen Verlangens ist der Spieler immer noch Mitglied einer Abenteurergruppe, die eine lange Reise nach Baldur’s Gate vor sich hat. Die Gruppe wird trotz dieser Impulse ihr Bestes tun, um dem Spieler zu helfen. Zu den Gruppenmitgliedern, die ihm am nächsten stehen, kann der Spieler immer noch Beziehungen und Romanzen aufbauen – aber wie sich diese im Verhältnis zu den anderen entwickeln, ist eine Geschichte, die nur der Spieler erzählen kann.

Charaktererstellung in Baldur’s Gate 3

Im Mittelpunkt von Baldur’s Gate steht die Identität der Spielfigur. Mit dem Editor können Aussehen, Werte und Hintergrund des Protagonisten angepasst werden. Ob Held, Schurke oder Ed Sharran, ein einfacher Barde, der mit seiner treuen Laute durch die Straßen Faerûns zieht und eine kaum verborgene innere Dunkelheit in sich trägt, die an ihm nagt und nur darauf wartet, befreit zu werden – der Charakter-Editor bietet viel Raum für Ausdruck.

Zum Start können Spieler mit noch mehr Möglichkeiten experimentieren, um vielfältige, individuelle Charaktere zu erstelle, darunter neue Hautoptionen, Tattoos, Accessoires wie Ohrringe und Piercings und mehr.

Schließlich sprach man die Romanzen an:

„Habt ihr jemals über die Freuden und das Vergnügen eines intimen Treffens mit einem Druiden nachgedacht, der sich in ein Tier verwandelt hat?“, sagt Adam Smith, der leitende Autor, „Denn bei Larian haben wir genau das getan und haben schließlich entschieden, den Leuten das zu geben, was sie wollen: eine zärtliche, einvernehmliche Romanze mit einem Mann, der sich vorübergehend in einen Grizzlybären verwandelt.“

Baldur’s Gate 3 bietet zahlreiche Möglichkeiten für einzigartige Romanzen mit den Charakteren einzugehen. Emotionale Intimität mit einem Gruppenmitglied kann sich langsam zu gegenseitigem körperlichen Verlangen entwickeln, während eine Beziehung, die mit einer Nacht voller Leidenschaft nach einer Goblinschlacht beginnt, sich mit der richtigen Vorsicht zu etwas Verletzlichem und Emotionalem entwickeln kann.

Baldur‘s Gate 3 erscheint am 06. September für PS5.