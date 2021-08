Battlefield 2042 – Exodus Short Film angekündigt

Den nächsten Blick auf Battlefield 2042 gibt es in Kürze mit dem Exodus Short Film, den EA und DICE heute angekündigt haben.

Wie man mit dem Teaser dazu schon verrät, erzählt der eigenständige Kurzfilm, der in der Welt von 2042 spielt, die Ereignisse, die einen totalen Krieg auslösen werden. Zu sehen gibt es diesen Spektakel am 12. August um 17 Uhr, auch hier bei uns!

In Battlefield 2042 steht die Welt am Abgrund. Ressurcen und Wasserknappheit haben unzählige Länder ins Chaos getrieben und die größte Flüchtlingskrise der Menschheitsgeschichte ausgelöst. Zu diesen Non-Patriated oder No-Pats gehören Familien, Bauern, Ingenieure und auch Soldaten. Inmitten dieser Krise stürzen die Vereinigten Staaten und Russland die Welt in einen globalen Krieg, während No-Pat-Spezialisten auf beiden Seiten nicht für eine Flagge kämpfen, sondern für die Zukunft aller Heimatlosen in dieser neuen Welt.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Specialists, einer neuen Art spielbarer Soldaten. Inspiriert von den vier traditionellen Battlefield-Klassen haben alle Spezialisten einzigartige Merkmale, sowie eine vollständig anpassbare Ausrüstung. Als Specialists können Spieler auf ein modernes Arsenal an Waffen zurückgreifen, ebenso auf Ausrüstungsobjekte und Fahrzeuge, die sie im Kampf unterstützen. Diese mächtigen neuen Werkzeuge eröffnen kreativen Spielern eine Vielzahl von Möglichkeiten, wenn sie die perfekte Kombination für ihre Spielweise suchen und ihre Gegner auf dem Schlachtfeld bezwingen.

Battlefield 2042 ist ab dem 22. Oktober erhältlich. EA Play Mitglieder erhalten ab 15. Oktober 2021 Zugang zu einer 10-stündigen Trial.