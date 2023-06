Battlefield 2042 kündigt neues Saison-Event mit Update 5.1

„Wir sind noch nicht fertig. Battlefield 2042 Staffel 6 ist in Arbeit, weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Im Moment liegt der Fokus darauf, mit Season 5: New Dawn, um eine weitere solide Season abzuliefern.“

Electronic Arts und DICE führen mit dem Update 5.1 in Battlefield 2042 neue Season Events ein, das in der kommenden Woche auf allen Plattformen erscheint. Das Update bietet weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sowie Änderungen, die das Spielerlebnis erweitern.

