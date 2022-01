Battlefield 2042 – Update 3.2 & 3.3 vorgestellt

Nach einer etwas längeren Pause meldet sich DICE mit Battlefield 2042 im neuen Jahr zurück und stellt heute neue Updates in Aussicht, die schon in Kürze erscheinen.

Los geht es bereits am morgigen Donnerstag mit dem Update 3.2, einschließlich Portal XP Changes, Scoreboard-Updates, Cross Platform VOIP & mehr. Die vollständigen Patch Notes folgen in Kürze:

Update 3.2 (20.Januar 2022)

Dieses Update geht morgen live gehen und bietet eine Handvoll kleiner Korrekturen und Verbesserungen für das Spiel, die sich auf die Stabilität konzentrieren. Die vollständigen Patch Notes folgen im Laufe des Tages.

Update 3.3 (Mitte Februar)

Das nächste Update nach 3.2 erscheint Mitte bis Ende Februar und enthält ein aktualisiertes Scoreboard sowie weitere Änderungen, die seit nach den Feiertagen in Arbeit waren.

DICE entschuldigt sich fürs lange Warten

Gleichzeitig entschuldigen sich die Entwickler dafür, dass es mit den Updates etwas langsam vorangeht. Ripple Effect Studios Senior Design Director Justin Wiebe schreibt dazu, dass man selbst nicht ganz glücklich mit der Situation sei, aber die Dinge übereilt rauswerfen, sei halt auch nicht der richtige Weg.

„Ihr liegt nicht falsch! Es dauert zu lange, bis wir das gelöst haben. Etwas, das einfach hätte sein sollen, erweist sich als ziemlich komplex. ABER …. schaut auf nächste Woche nach einem Update und dem schrittweisen Ansatz zur Verbesserung des Fortschritts im BF-Portal.“

Derweil geht es auch in den SubReddit-Foren von Battlefield 2042 ziemlich drunter und drüber, wo die Community mittlerweile derart gegeneinander aufgebracht und toxisch ist, dass die Betreiber darüber nachdenken, den Thread vollständig zu schließen.