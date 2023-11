Beim Teutates: Der Launch-Trailer zu Asterix & Obelix: Slap Them All! 2

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 ist ab heute digital erhältlich, während die physische Version am 30. November folgt.

Die Entwickler bei Mr Nutz Studios haben die künstlerische Entscheidung getroffen, die Charaktere, Hintergründe und Animationen „von Hand“ zu erstellen, mit absolutem Respekt vor dem Stil der 2D-Animation. Diese von Nostalgie durchdrungene ästhetische Wahl wird Fans durch ein originalgetreues visuelles Universum führen, das an die wunderbaren Illustrationen in den Comics Asterix und Obelix erinnert.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 verschiebt noch einmal die Grenzen der Action, mit noch furchterregenderen Feinden und Bossen, einer Vielzahl neuer Features und Gameplay-Verbesserungen, neue spezifische Bewegungen, die sie für noch mächtigere Angriffe aufladen können, darunter den Fury-Modus, der ihre Stärke erhöht und einen verheerenden ultimativen Angriff entfesselt. Die beiden Helden können auch einige Elemente der Umgebung zerstören, um Chaos zu verursachen, und im Kampf Fässer und Menhire auf Gegner werfen.

Das High-Energy 2D Beat’em Up hat diesmal doppelt so viele Gegner und Bosse, die sich mit einem kräftigen Schluck von dem Zaubertrank durch ganz Gallien prügeln. Dabei demonstrieren sie das volle Ausmaß ihrer Kraft und Fähigkeiten, diesmal mit noch dynamischeren Animationen und noch mehr Action, die sowohl intensiv als auch dem Geist der Serie treu bleibt.

Endlich wieder gepflegte Prügeleien unter Galliern und Römern! Heute erscheint Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, zu dem Publisher Microids den Launch-Trailer zeigt.

What do you think?