Bethesda: Pete Hines verlässt das erfolgreiche Studio nach 24 Jahren

Völlig unerwartet hat Pete Hines, der Head of Publishing bei Bethesda, heute mitgeteilt, das er das US-amerikanische Spielstudio nach 24 langen Jahren verlässt. Neben Entwicklungs-Chef Todd Howard war Hines wohl das bekannteste Gesicht von Bethesda in den vergangenen Jahren. Der Grund für den Rücktritt ist dabei ziemlich simpel: Hines begibt sich mit 54 Jahren in den Ruhestand.

Pete Hines verlässt Bethesda

In die Zeit von Pete Hines fallen zahllose erfolgreiche Spiele und Veröffentlichungen. So war er seit Morrowind, als dem dritten Teil, an der The Elder Scrolls-Reihe beteiligt, hat bei Fallout 3 und New Vegas mitgearbeitet und zuletzt natürlich auch Starfield zu dem großen Erfolg verholfen, den der Titel aktuell feiert.

Den bedeutenden Schritt verküdnete Hines über die Plattform X: