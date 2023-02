Beyond: Good & Evil 2 – Burnout & Stress an der Tagesordnung?

Die Entwicklung von Beyond: Good & Evil 2 scheint weiterhin unter keinem guten Stern zu stehen. Jüngst gibt es Vorwürfe von Arbeitsrechtsverletzungen in dem Studio in Montpellier.

Eine Vielzahl der Mitarbeiter sollen demnach unter Stress und Burnout-Symptomen leiden und sich daher vermehrt krank melden. Insbesondere erwähnt wird der Studio Managing Director Guillaume Carmona, der seit Anfang des Jahres nicht mehr zur Arbeit gekommen sein soll.

Während offiziell keine Gründe dafür genannt werden, behaupten Quellen gegenüber Kotaku, dass dies auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen ist. Die Häufung dieser Fälle in dem Studio soll daher auch die französische Inspection du Travail (Arbeitsaufsicht) auf den Plan gerufen haben, um sich der Sache anzunehmen.

Von Seiten Ubisoft heißt es dazu:

Was das für Beyond: Good & Evil 2 bedeutet, kann weiterhin nur spekuliert werden. Offiziell befindet sich das Projekt in Entwicklung, hat es bislang aber nicht einmal aus der Konzept-Phase heraus geschafft, in der man die kreative Vision festlegt.

Auf einen baldigen Release kann man daher wohl nicht hoffen.