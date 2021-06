Big Rumble Boxing: Creed Champions zeigt sich im ersten Trailer

Kaum angekündigt, gibt es heute erste Eindrücke aus Big Rumble Boxing: Creed Champions, das derzeit von Survios entwickelt wird. Diese taten sich zuletzt mit exzellenten VR-Titeln hervor.

In Big Rumble Boxing: Creed Champions taucht man das VR-Headset nun gegen Boxhandschuhe und schlüpft in Legenden wie Adonis Creed oder Rocky Balboa. Hier muss man sich durch die Ränge der Box-Ligen im Arcade-Modus kämpfen, seine Boxfähigkeiten in einer klassischen Rocky-Trainings-Sequenz perfektionieren oder im packenden, lokalen Multiplayer-Modus seine Freunde auf die virtuellen Bretter schicken.

„Rocky und Creed sind aufgrund ihrer zentralen Botschaft, niemals aufzugeben auch wenn die Situation ausweglos erscheint, über all die Jahre ein weltweites Phänomen geblieben. Die Rocky- und Creed-Filme von MGM, produziert von Chartoff Winkler Productions, haben weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, wurden insgesamt zehnmal für einen Oscar nominiert und gewannen drei der begehrten Trophäen. Da der erste Rocky-Film in diesem Jahr sein 45-jähriges Jubiläum feiert, ist das Franchise aktueller denn je und inspiriert auch neue Generationen von Fans auf der ganzen Welt.“

Big Rumble Boxing: Creed Champions erscheint im Laufe des Jahres für PlayStation 4, Xbox One und Switch.