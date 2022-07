Biomutant erscheint September für PS5, diese Features werden verbessert

Biomutant bekommt auf den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X eine neue Chance, das hierzulande im September erscheint. Damit kann man sich auf einige Extras und neue Features freuen.

Biomutant auf PS5 entfesselt nicht nur die Framerate, sondern auch einige Features des DualSense Controllers. Mittels haptischem Feedback, adaptiven Triggern, Bewegungssteuerung und Lautsprechersound taucht man so noch tiefer in Biomutant ein. Spezifischen Anwendungen werden in der Ankündigung leider noch nicht erwähnt.

Darüber hinaus unterstützt man die PlayStation-exklusiven Activity Cards, um jedes Geheimnis aus Biomutant herauszuholen. Wer Biomutant bereits auf PS4 besitzt, kann zudem ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version durchführen.

Biomutant PS5 Features

Quality-Mode: 30 fps @ 4K Auflösung

Quality Unleashed: 40+ fps, durchschnittlich 50-60 fps, bis zu 4K Auflösung

Performance-Mode: 60 fps locked @ 1440p

Ob sich auch inhaltlich etwas an Biomutant ändert, das nicht gerade wenig Kritik einstecken musste, ist derzeit noch offen. Es ist aber denkbar, dass man das Feedback von vor über einem Jahr erhalten hat, ernst nimmt, um dem an sich sympathischen Titel noch einmal eine echte Chance zu geben.

Biomutant erscheint am 06. September für 39,99 EUR auf PlayStation 5 und Xbox Series.