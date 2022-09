BioShock mit Verbindungen zum Original & Schauplatz bekannt? – Gerücht

Ferner heißt es, dass sich der Grafikstil sehr an Deathloop orientieren soll und diese 1960er The British Invasion und Gegenkultur-Vibes hat. Das Kampfsystem wird mit Kombinationen von Fähigkeiten diversifiziert, ebenso soll das Terrain einen Einfluss auf die Kampfführung haben. Einige bekannte Charaktere (oder ihre alternativen Versionen) werden zurückkehren. Insgesamt wird das neue BioShock wohl viel größer als alle vorherigen Teile.

„Ich habe die Bestätigung erhalten, dass das Spiel in der Antarktis angesiedelt sein wird. Eine offene Welt mit einer Hauptgeschichte, die mehrere Enden hat. Angeblich spielt das Thema der Aggregatzustände des Wassers eine große Rolle in der Handlung und der Überlieferung, die durch Nebenquests ausführlicher enthüllt werden.“

Diese stammen von dem durchaus vertraulichen Insider ‚ Oops Leaks ‚ und sprechen diesmal das Setting von BioShock an, das demnach in der Antarktis liegt und als Open-World konzipiert ist. Auch Verbindungen zum original BioShock soll es geben.

