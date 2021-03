Bizarr: Von Lotterie bis persönliche Bewerbung um eine PS5

Die Händler suchen weiterhin nach Mittel und Wegen, um möglichst die Bot Käufer der PS5 auszubremsen. An Kreativität scheint es da nicht zu mangeln, wie die aktuelle Woche zeigt.

In erster Linie geht es aber auch darum, die ständigen Massenanstürme auf die Shops zu verhindern und deren Server dadurch in die Knie zu zwingen. Wie man die PS5 über Umwege an den Mann bringen möchte, zeigen unter anderem Currys PC World in England oder hierzulande Alternate.

Bei Currys PC World hat man dazu eine Art Lotterie gestartet, bei der man seine Adresse und Kontaktdaten hinterlassen muss, aus denen dann per Zufall ein einzigartiger PS5 Buying Code verlost wird. Mit diesem muss man dann innerhalb von 72 Stunden zu einem bestimmten Local Store gehen und kann seine PS5 dort in Empfang nehmen. Etwas umständlich, aber gleiche Chancen für alle. Leider aber auch ohne Garantie.

Liebesbrief an Alternate

Hier bei Alternate wird es sogar noch anspruchsvoller, die von potenziellen Kunden eine persönliche Bewerbung für die PS5 verlangen. Unter dem Slogan:

„Bots sind eine Plage, deshalb wollen wir sicherstellen, dass auch wirklich nur echte GamerInnen eine der begehrten @PlayStation 5 Konsolen erhalten.“

ruft man die Fans dazu auf, schriftlich niederzulegen, warum sie unbedingt eine PS5 haben möchten. Unter den schönsten Einsendungen wird dann ein Kaufangebot unterbreitet. Dazu beruft man extra eine Jury ein, die sich alle Bewerbungen anschaut und dann entscheidet.

Ob man sich das wirklich antun möchte, sei mal dahingestellt. Die Ideen sind allerdings nicht so neu und werden unter anderem so auch in Japan praktiziert. Auch da haben Händler Lotterien veranstaltet, um der Nachfrage nach der PS5 fair entgegenzutreten. Die potenziellen PS5 Käufer sind da allerdings gespaltener Meinung, die sich nicht alle so recht mit der Idee von Alternate & Co. anfreunden können.

Wer sein Glück auf ganz klassische Art versuchen möchte, kann dies bei folgenden und offiziellen Partnern tun, die wir hier noch einmal aufgelistet haben.

PS5 Bundle

Saturn

Media Markt

Otto.de

Media Markt AT

PS5 Basic Bundle

PS5 Disc Edition

PS5 Digital Edition