Bloodline 2 – DevDiary enthüllt mehr über die Story

Paradox hat ein neues Entwicklertagebuch zu Bloodlines 2 veröffentlicht, das mehr über die Story, den Protagonisten und mehr enthüllt, darunter auch, warum dieser zu den Elder gewechselt ist.

In der Story von Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 geht es im Kern um Kontrolle, einschließlich des Ausmaßes und die Art der Kontrolle, die man über andere hat, die diese selbst ausüben, und wie sich das auf das eigene Schicksal auswirkt. Man selbst erwacht gefangen in Seattle, das volle Ausmaß eurer Macht wurde künstlich unterdrückt und auf eine bloße Schachfigur reduziert, die sich ausbeuten lässt.

Eine der Designentscheidungen in Bloodlines 2 bestand deshalb auch darin, den Spielercharakter in einen Elder Kindred zu verwandeln, wie Sarah Longthorne, Senior Narrative Designer and Writer, erklärt:

„Das war für uns interessant, weil es bedeutet, dass wir damit spielen können, wie dieser etablierte Vampir bereits Dinge darüber weiß, ob er ein Kindred ist, und wie wir Lücken schaffen können, damit der Spieler diese Art von Informationen aus erster Hand erfahren kann. Die Möglichkeit und die damit verbundene Geschichte in Einklang bringen mit dem Wunsch, den Spielern weiterhin Rollenspiele zu ermöglichen und den Charakter zu ihrem eigenen zu machen. Es war extrem herausfordernd, hat aber Spaß gemacht!“

Der Fokus liegt dabei voll und ganz auf dem Charakter, wer was weiß und wer in jeder Situation die Macht hat und wie der Spieler dies zu seinem Vorteil nutzen kann.

„Die Art und Weise, wie der Spieler durch diese Allianzen navigiert und neue Informationen erfährt, vermittelt dem Spieler das Gefühl, ein komplexes Lügennetz zu untersuchen. Wir versuchen sicherzustellen, dass der Spieler das Gefühl hat, die Kontrolle über die Informationen zu haben, die er kennt, mit wem er diese Geheimnisse teilt und warum.“

Bloodlines 2 erscheint nach aktuellen Plänen im Herbst 2024.