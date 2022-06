Call of Duty: Modern Warfare II mit ersten Details & Trailer enthüllt

Im Zuge des heutigen Reveals von Call of Duty: Modern Warfare II wurden jetzt weitere Details und ein erster Trailer zum Shooter gezeigt, der am 28. Oktober erscheint. PlayStation Spieler genießen hier erneut einige Vorteile.

Entwickler Infinity Ward verspricht mit Call of Duty: Modern Warfare II ein neues, herzzerreißendes Erlebnis und die nächste globale Operation der Task Force 141, sowie einen immersiven Weltklasse-Multiplayer und ein weiterentwickeltes Special Ops-Erlebnis. Dies alles ergänzt um technische Innovationen, die Fans in eine neue Ära von Call of Duty einführen werden.

In der Kampage sieht sich die Task Force 141 seiner bisher größten Bedrohung gegenüber – einer neu ausgerichteten Bedrohung mit tiefen, aber unbekannten Verbindungen. Bekannte Helden kehren darin zurück und neue Verbündete werden in einer weltumspannenden Operation gebildet, die Missionen in Europa, Asien und Amerika umfasst.

Call of Duty: Modern Warfare II

Die Kampagne verspricht laut Activision auf zahlreichen Ebenen ein spannendes Erlebnis: Offshore-Belagerungen mit Unterwasserkämpfen, umfassende Sprengstoffangriffe aus 30.000 Fuß über feindlichen Festungen und unauffällige Stealth-Missionen mit hohem Einsatz, sowohl in Sichtweite als auch unter dem Deckmantel von Dunkelheit.

An euer Seite kämpfen ikonische Squadmates: Teamleiter Captain John Price; der erfahrene Sergeant Kyle „Gaz“ Garrick; der einsame Wolf und Fanfavorit Simon „Ghost“ Riley; der furchtlose Sergeant John „Soap“ MacTavish; sowie das neueste Teammitglied, Colonel Alejandro Vargas, ein unbestechlicher Tier-1-Operator und Mitglied der mexikanischen Spezialeinheiten.

Nach der Kampagne können sich die Spieler anschließend mit ihrem Duo für ein weiterentwickelte Special Ops zusammenschließen. In diesem taktischen Koop-Modus fördert man seine Teambuilding-Fähigkeiten und bereitet auch die Kulisse für Multiplayer.

Der Multiplayer verspricht ebenfalls neue Spielmöglichkeiten und zahlreichen Gameplay-Innovationen, einschließlich eines überarbeiteten Gunsmith, der mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor erlaubt, sowie Neulinge und erbitterte Konkurrenten gleichermaßen willkommen heißt.

Hier ist erneut eine umfassende Post-Release-Roadmap geplant, die eine Menge an kostenlosen Inhalts-Drops nach der Veröffentlichung mit neuen Karten, Modi und Blockbuster-Sonderereignissen umfasst. Details dazu folgen stets zu gegebener Zeit.

Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition

Ein neues Warzone-Erlebnis folgt

Kurz darauf folgt außerdem das neue Warzone-Erlebnis als Erweiterung des Modern Warfare II-Universums. Damit einher gehen neue Technologien, neue Features und ein neues Gameplay, die nahtlos zusammenarbeiten.

„Dazu haben wir uns ein breites Spektrum an Community-Feedback zu Herzen genommen. Um dieses hochmoderne Erlebnis vollständig zu liefern, wird Warzone 2.0 neue Modern Warfare II-Inhalte und -Systeme mit brandneuen Fortschritten und Inventaren enthalten. Das heutige Warzone wird als separate Erfahrung fortgesetzt, die eine Fortsetzung des Spielerfortschritts und der Inventare innerhalb dieser Warzone-Erfahrung beinhaltet. Wir können es kaum erwarten, bald weitere Details zu teilen.“ Activision

Auf der technischen Seite verspricht man dazu das bislang fortschrittlichste Call of Duty in der Geschichte, mit einem wirklich immersiven Erlebnis, atemberaubend realistischem Sound, Beleuchtung und Grafik. Hinzu kommt ein physikalisch basiertes Materialsystem, das hochmoderne Photogrammetrie ermöglicht, ein neues Hybrid-Kachel-basiertes Streaming-System, ein neues PBR-Decal-Rendering-System, weltweite volumetrische Beleuchtung, 4K HDR sowie eine neue GPU-Geometrie Pipeline, um so eine massive filmischen Kampagne auf den Bildschirm zu zaubern.

Call of Duty: Modern Warfare II verfügt außerdem über ein neues fortschrittliches KI-System, das sowohl Feinde als auch Verbündete in Kampagnen und Special Ops taktisch mit Kampf- und Deckungsmanövertechniken agieren lässt, die für einen Tier-1-Operator selbstverständlich sind.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022. Vorab findet ein Beta Test statt, auf den PlayStation-Spieler fünf Tage vorher zugreifen können. Die Zugang dazu und die Vorbestellungen sind ab heute möglich.