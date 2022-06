Gerücht: Potenzielle Release-Termine zum The Last of Us Remake & God of War Ragnarök

Sony hat für dieses Jahr noch mehrere Projekte in der Pipeline, darunter definitiv God of War Ragnarök und das spekulierte Remake zu The Last of Us. Zu beiden sind jetzt mögliche Termine durchgesickert.

Was God of War Ragnarök betrifft, beruft man sich auf Angaben im PSN Backend, wo zuletzt ein Platzhalter zu Ende September hinterlegt wurde. Dieser wurden nun auf den 31. Dezember 2022 geändert, was vermuten lässt, dass sich der Release-Termin intern vom dritten auf das vierte Quartale geändert hat.

🚨 God of War Ragnarök Release Date Changed From September 30 To December 31 (Place-Holder)



🟦 Q4 🤔



🟥 #GodofWarRagnarok #PS4 #PS5 pic.twitter.com/bphW2w9Bda — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 8, 2022

Da sich Sony bisher nur auf 2022 als Release-Fenster festlegt, muss man diese Vermutungen noch mit Vorsicht genießen und wie üblich die offizielle Ankündigung abwarten. Möglicherweise erfährt man schon zum Summer Game Fest mehr dazu, denn zur Verwunderung nicht weniger fehlte der Titel beim kürzlichen State of Play. Denkbar wäre, dass sich Sony noch etwas für die morgige Opening-Show aufgehoben hat.

The Last of Remake im September?

Ein weiteres Gerüchte heute prophezeit einen Release des The Last of Remake am 02. September 2022, und zwar nicht nur für PS5, sondern auch für den PC.

Die Quelle dahinter lag in jüngster Zeit korrekt mit Vorhersagen zum State of Play, Final Fantasy oder aktuell dem Hideo Kojima-Projekt Overdose richtig, das wohl auch nicht so ganz abwegig erscheint. Insofern gibt es hier einen gewissen Vertrauensbonus, dass der Insider auch mit dem The Last of Us Remake richtig liegt.

PART 1 – 02.09.2022

🎮/💻 — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Sollte dem so sein, dürfte man schon bald mit einer offiziellen Ankündigung rechnen, denn September ist nicht mehr allzu lang entfernt. Dass das Remake tatsächlich in diesem Jahr erscheint, davon war nun schon mehrfach die Rede.

Zuletzt tauchte das potenzielle Remake im Lebenslauf eines Quality Assurance Testers auf, der bei Naughty Dog beschäftigt ist. Zwar auch nicht namentlich genannt, basierend auf den übrigen Hinweisen kam man aber zu dem Schluss, dass hier nur The Last of Us dahinter stehen könnte.