Dying Light: Definitive Edition erschienen, Support endet damit

Techland hat überraschend die Dying Light: Definitive Edition veröffentlicht, das bislang vollständigste Paket des Survival-Adventures. Damit endet der Support für das Spiel nach sieben Jahren.

Die Dying Light: Definitive Edition umfasst sämtliche Inhalte aus der gesamten Lebensspanne, einschließlich aller Updates, Upgrades, den 26 DLCs, dem PS5 Upgrade und mehr. Mehr Dying Light geht also nicht.

„Dying Light war eine fantastische Reise und wir sind der Community dankbar, dass sie das Spiel in den letzten sieben Jahren mit uns unterstützt hat“, so Techland. „Wir verstehen jedoch auch, dass die schiere Anzahl der Updates und DLCs, die für unser Spiel veröffentlicht werden, für neue und wiederkehrende Spieler entmutigend sein könnte. Wir möchten, dass sie keinen Teil des gesamten Dying Light-Erlebnisses verpassen.“

„Wir könnten nicht glücklicher sein mit der großartigen Community, die ihre Erfahrungen in der Stadt Harran voll und ganz angenommen und uns motiviert hat, immer höhere Ziele zu erreichen. Diese Veröffentlichung markiert einen wichtigen Moment in der Geschichte von Dying Light. Einerseits ist es ein nicken zu sieben Jahren unermesslicher Liebe und Unterstützung für dieses Spiel; andererseits ist es das große Finale unserer Abenteuer in Harran. Aber lasst uns sehen, was die Zukunft bringt.“