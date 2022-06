The Last of Us Remake durch Sony geleakt, Release im September

Noch vor der geplanten Ankündigung hat Sony selbst das Remake zu The Last of Us geleakt, das in diesem September erscheint. Darauf hatten bereits die Insider in diesen Tagen hingewiesen.

Ein entsprechender Eintrag im PlayStation Direct Store verrät auch schon die ersten Details zum Remake, in denen es heißt:

„Erleben sie das emotionale Storytelling und die unvergesslichen Charaktere von Joel und Ellie in The Last of Us Part I, Gewinner von über 200 Game of the Year Awards jetzt für PlayStation 5 neu erschaffen. Genießen sie eine vollständige Überarbeitung des Originalerlebnisses, originalgetreu reproduziert, aber mit modernisiertem Gameplay, verbesserter Steuerung und erweiterten Zugänglichkeitsoptionen. Fühlen sie die Immersion außerdem mit verbesserten Effekten und verbesserten Erkundungen und Kämpfen.“ Sony

The Last of Us Remake

The Last of Us: Part I

Das The Last of Us Remake oder im PlayStation Direct Store als The Last of Us Part I bezeichnet, umfasst das Hauptspiel und den Prequel-DLC Left Behind (unser Review), der rund sechs zusätzliche Spielstunden umfasst. Darin kehrt man noch einmal in die post-apokalyptische Welt zurück, um die Menschheit an der Grenze ihrer Existenz zu sehen.

Die leichte Namensänderung auf The Last of Us Part I untermauert frühere Berichte, wonach man die Originalstory mehr an The Last of Us Part II angleichen wird, damit diese in der Gänze stimmiger wird.

Firefly Edition

Die Ankündigung von The Last of Us Part I könnte aufgrund des Leaks bereits heute Abend bei den The Game Awards erfolgen. Weitere Details dazu folgen in Kürze. Bis dahin liefert ein inzwischen aufgetauchter Trailer erste Eindrücke aus dem Remake.

The Last of Us: Part I erscheint am 02. September 2022, später auch für den PC und als Firefly Edition für PS5.