SBK22 kehrt zurück, ab September auf PS5 & PS4

Milestone bringt in diesem Jahr die SBK-Serie zurück, die mit SBK 22 erstmals auch die PS5 und Xbox Series bedienen.

Zuletzt erschien hier SBK Generations im Jahr 2012, dem im September SBK 22 folgt, einschließlich einer originalgetreuen Welt der SBK-Meisterschaft. Das Spiel lässt das Renngefühl der Motul FIM Superbike World Championship dank des Charmes des simulationsartigen Gameplays und der lebensechten Umgebungen, Fahrer und Motorräder wiederaufleben und den Traum der Community und Motorradsportfans wieder Wirklichkeit werden.

SBK 22 umfasst die offizielle WorldSBK Championship 2022, einen fesselnden Karrieremodus und ein echtes SBK-Wochenende mit Trainings, Superpoles und Rennen, die man perfekt nachbilden wird, inklusive des Veranstaltungskalenders, der offiziellen Fahrerliste und realistischen Boxenumgebungen der Teams mit fotorealistischen Effekten und lebensechten, animierten Charaktermodellen.

Die Spieler schlüpfen dazu in die Stiefel der Spitzenfahrer und drehen ihre Runden auf allen offiziellen SBK-Strecken, um ihre Fähigkeiten bei unvorhersehbaren und adrenalingeladenen Herausforderungen zu beweisen. Dank der fortschrittlichen Physik, die mit Hilfe von echten Fahrern entwickelt wurde, kann man sich hier auf eine extrem realistische Simulation von in Bezug auf das Fahrverhalten von Motorrädern und Fahrern freuen.

SBK 22 Mandalika

Der immersive Karrieremodus bietet zudem viele Möglichkeiten, um die Leistungen der Fahrer und Motorräder zu optimieren. Von der Verwaltung des Personals bis hin zum Aufbau eines fortgeschrittenen Setups haben die Spieler die volle Kontrolle über die Einstellungen der Motorräder und den Entwicklungsprozess. Auch das Personalmanagement wird nicht kurz kommen, denn es müssen unterschiedlichste Fachbereiche vom Personalmanager bis hin zum Chefingenieur abgedeckt werden, natürlich ohne dabei den unerlässlichen Datenanalysten zu vergessen.

Der Entwicklungsprozess wurde dazu in verschiedene Bereiche gegliedert, von denen jeder eine bestimmte Anzahl von Forschungspunkten benötigt, um freigeschaltet zu werden. Diese Punkte können sowohl passiv von Ingenieuren oder aktiv von den Spielern erworben werden, indem sie bestimmte Aufgaben an den Rennwochenenden erfüllen. SBK 22 bietet außerdem verbesserte realistische Eigenschaften wie eine breite Auswahl an Pirelli-Reifen für trockene und nasse Strecken sowie ein Kraftstoffmanagement, um das Gewicht des Motorrads zu optimieren.

KI-System A.N.N.A an Bord

Wie schon in RIDE kommt auch hier das revolutionäre KI-System A.N.N.A zum Einsatz, das auf neuronalen Netzwerken und maschinellem Lernen basiert. Dieses garantiert ein individuelles Spielerlebnis, indem es die Gegner abhängig von ihren tatsächlichen Persönlichkeiten kontrolliert und sie durch das Sammeln von Daten und Erfahrungen verbessert. Auf der höchsten Skillstufe spiegelt das Fahrverhalten der KI die menschlichen Fähigkeiten exakt wieder.

Abschließend verspricht man umfassende Anpassungs-Optionen, wie beispielsweise Sticker, Helme, Fahrernummern und Aufnäher der Fahrer und Teams. Im Fiction Team kann man sich voll und ganz auf die Erstellung eines komplett fiktiven Teams mit anpassbarer Kleidung und individuellem Stil ausleben.

SBK 22 ist außerdem für epische Multiplayer-Rennen mit bis zu 12 Spielern ausgelegt, die sich in Online-Lobbys im Wettkampf messen können. Der Mehrspieler-Modus kann außerdem individuell angepasst werden. Vor dem Rennen kann man sich entscheiden, eine typische Tissot-Superpole-Session aus SBK zu spielen oder ein komplett eigenes Rennen mit individuellen Einstellungen und Regeln zu fahren.

SBK 22 erscheint am 15. September 2022.