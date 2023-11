Call of Duty: Modern Warfare III – Unlock-Times & Special Experience in Berlin

Activision hat die Unlock-Times von Call of Duty: Modern Warfare III bestätigt, das ab morgen den Zugriff auf die Kampagne gewährt. In Berlin findet außerdem eine Special Experience mit Kool Savas statt.

Die Kampagne kann demnach ab morgen Abend um 18 Uhr gestartet werden, während der Pre-Load schon ab heute auf allen Plattformen möglich sein wird. Der Multiplayer- und Zombies-Mode kann ab dem 08. November zur selben Zeit heruntergeladen werden, während der finale und vollständige Zugriff auf das Spiel am 09. November ab 11 Uhr möglich sein wird.

Call of Duty: Modern Warfare III Pre-Load & Unlock

Call of Duty Special Event in Berlin

Zum Start der Early-Access-Kampagne am 2. November wird Call of Duty am 8. November in Berlin eine geheime Live-Show veranstalten, bei der Kool Savas als Headliner auftreten wird.

Um Deutschlands vielfältiges und einzigartiges Interesse an „Urban Exploring“, der Leidenschaft, unbekannte und unkonventionelle Orte zu erkunden, zu feiern, wird Kool Savas drei geheime Orte auf dieser Karte verraten. Bis zu 50 glückliche Gewinner plus Begleitperson, die es schaffen, alle auf der Karte versteckten Orte zu entdecken, haben die Chance, den geheimen Gig in Berlin zu besuchen.

Die Gewinner werden am Abend des 8. November zu einem exklusiven Konzert in Berlin eingeladen, um den Game-Launch zwei Tage vor der weltweiten Veröffentlichung zu feiern.

zu feiern. Bei der Veranstaltung haben die Gewinner außerdem die Möglichkeit, das Spiel vor dem Rest Deutschlands zu spielen und viele Überraschungen rund um Modern Warfare zu erleben.

Der Veranstaltungsort wird den glücklichen Gewinner vor dem Event bekannt gegeben.

Call of Duty: Modern Warfare lll wird voraussichtlich ab dem 10. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Battle.net und Steam erhältlich sein.