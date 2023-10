Call of Duty-Serie bis 2027 bereits festgelegt, das ist die Planung

Activision hat die Pläne für Call of Duty bereits bis 2027 durchgeplant, wo die Shooter-Serie definitiv auch noch für PlayStation erscheint. Damit bietet man abwechslungsreiche Settings und Erfahrungen.

Im Interview mit Activision President Rob Kostich gegenüber GamesBeat sagte dieser, dass man eine konstante Planungsphase hat, die mehrere Jahre voraus reicht, aktuell bis 2027. Jeder neue Ableger basiert außerdem auf dem, was man in der Vergangenheit gelernt hat, sowie wird stetig diskutiert, was man als Nächstes machen möchte.

„Wir befinden uns ständig in unserer Planungsphase, unserer langfristigen Planungsphase. Im Moment haben wir für die Dinge, an denen wir arbeiten, Spiele bis 2027 geplant. […] Wir haben eine riesige Fokusgruppe auf der ganzen Welt, die uns jeden Tag aufs Neue erzählt, was sie über das Franchise denken, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken. […] Wir haben einige der Spiele in der Vergangenheit gemacht. Mit der Zeit fängt man an, den Sweet Spot zu finden und zu erkennen, was bei der Community wirklich Anklang findet.“

Die Zukunft von Call of Duty bringt mehr Abwechslung

Als Beispiel nennen Kostich die Black Ops– und Modern Warfare-Serie, die zu den populärsten Serien innerhalb von Call of Dury gehören.

Für die Zukunft betont man aber auch, dass es wichtig ist, wirklich gute, differenzierte Erlebnisse zu bieten, bei denen die Spieler das Gefühl bekommen, dass sie immer wieder Spaß haben. Wohin die Reise nach dem diesjährigen Modern Warfare III geht, ist derzeit noch offen.