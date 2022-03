Call of Duty: Vanguard wird zwei Wochen lang kostenlos spielbar

Um dem aktuellen Call of Duty: Vanguard einen kleinen Schub zu geben, wird der Shooter für zwei Wochen lang kostenlos spielbar sein, zumindest der Multiplayer-Part.

Diesmal kann man sich vom 30. März bis 12. April darin austoben, einschließlich aktueller Inhalte wie Shipment und Das Haus, sowie neuer Karten, darunter:

Casablanca : Ein leuchtendes Juwel Marokkos, ist eine mittelgroße Karte inmitten eines geschäftigen Marktplatzes, mit mehreren Gebäuden, die es zu erkunden und zu erklimmen gilt. Hier erwartet die Spieler eine Vielzahl vertikaler Kämpfe, die sowohl zu Nah- als auch zu Langstreckentaktiken einladen.

Gondel: Unternehmt eine Fahrt mit der Gondel, um über eine große Schlucht und einen Feuerwachturm zu fahren, bevor man über eine Klippe springt. Operator können hier die lange Sichtlinie nutzen, die diese Gondelroute bietet, oder durch das Kraftwerk und die Höhlen für einen Nahkampf gehen.

Ebenfalls verfügbar wird der neue Objective-Mode mit großer Karte sein, der in den Alpen angesiedelt ist, einschließlich Fahrzeugen und einem Hauptziel: Erobert alle Basen, um zu gewinnen. Sobald eine Basis erobert wurde, können die Operator wählen, ob sie an dieser Basis oder an anderen eroberten Punkten auf der Karte spawnen möchten, zusätzlich zum Spawnen bei ihrem Teamkollegen. Basen errichten automatisch Tore für das verteidigende Team im Inneren, ermöglichen Verbündeten einen sicheren Durchgang und schließen sich selbst, wenn Feinde in der Nähe sind.

Jede verbündete Basis enthält zudem Buy Shops für zusätzliche Waffen und Fähigkeiten, einschließlich Fahrzeugen, mit denen man die Karte schneller durchqueren kann. Hier lässt sich Geld verwenden, welches man durch das Erobern von Zielen oder das Abholen von feindlichen Spielern verdient hat, um Waffen, Ausrüstung, Killstreaks und Feld-Upgrades zu kaufen, oder man setzt seine benutzerdefinierten Ausrüstungen ein.

Abschließend stehen die neuesten Karten und Modi für alle Free Access-Spieler Multiplayer-Playlist zur Wahl, darunter der Klassiker Shipment und Das Haus, eine kleine Karte, die jede Menge Action verspricht und euch immer mitten ins Geschehen rückt.

Weitere Details zur Free Trial-Phase können auf der offiziellen Webseite nachgelesen werden.