Call of Duty Warzone 2.0 – Season I & DMZ Mode Inhalte vorgestellt

Dazu muss man sich Battle Token Tier Skips verdienen, um ein Item in jedem Sektor freischalten zu können. Damit können Spieler wählen, welche Belohnungen sie zuerst freischalten möchten, was bedeutet, dass sie nicht mehr dutzende Male aufsteigen müssen, um den gewünschten Skin zu bekommen.

Und schließlich wird die Third-Person-Perspektive eingeführt. Dieser Perspektivwechsel könnte die Battle-Royale-Grundlagen in Call of Duty komplett verändern und unterschiedliche Sichtbarkeitstaktiken und ein verändertes, aber immer noch actiongeladenes Spielgefühl ermöglichen.

Zusätzlich zu Warzone 2.0 startet der neue DMZ-Mode als neue Call of Duty-Erfahrung. DMZ ist ein offener, narrativer Extraktionsmodus, in dem Operator-Trupps freie Hand haben, um fraktionsbasierte Missionen abzuschließen, zusätzliche Nebenziele anzunehmen, sich mit feindlichen Operatoren oder KI-Kämpfern auseinanderzusetzen und nach wertvollen Gegenständen zu suchen, während sie ums Überleben kämpfen.

Los geht es am 16. November mit der Saison 01 von Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0, dem neuen DMZ-Modus, neu gestalteten Karten im Multiplayer und eine zusätzliche Special-Ops-Mission vor der ersten Raid-Episode. Neben einem brandneuen Battle Pass gibt es ein Football-Event und vieles mehr.

Jetzt, wo der Release von Call of Duty: Modern Warfare II erfolgreich mit Rekordumsätzen gemeistert wurde, zündet Activision die nächste Stufe mit Warzone 2.0 und DMZ, die in Kürze an den Start gehen.

