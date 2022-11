WrestleQuest – Das etwas andere RPG erscheint im Mai 2023

Als blutjunger Neuling in WrestleQuest muss man sich in klassischen, rundenbasierten RPG-Kämpfen, die Echtzeit-Action mit taktischen Entscheidungen mischen, durch die detailreiche und fantastische Geschichte kämpfen. Dazu erwarten euch legendäre Wrestler aus allen Epochen , die mit Rat und Tat zur Seite stehen, um ein echter Star zu werden. Die Pixel-Art-Grafiken und der visuelle Gesamtstil repräsentieren perfekt die Kombination aus Wrestling, Spielwaren und Actionfiguren.

Spieler schlüpfen in WrestleQuest in die Rolle eines jungen Wrestling-Hoffnungsträgers, der sich mit Powerbomben, Slams und Suplessen seinen Weg an die Spitze prügeln will. Inspirationen bezieht man dazu von Ikonen wie dem legendären „Macho Man” Randy Savage. Hier ist nicht nur athletisches Können von Nöten, sondern auch ein echter Willen und euer Gewissen, das man auf die Probe stellen wird.

