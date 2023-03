Capcom kündigt Livestream mit Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter & mehr an

Seit Mitte September ist es ziemlich still um den Koop-Shooter Exoprimal geworden. Das Spiel, in dem Dinos vom Himmel fallen und von dem allerlei abgedrehtes erwartet wird, wurde auf der TGS für 2023 angekündigt. Die Chancen stehen gut, dass es im Livestream von Capcom neues Material und eventuell sogar ein finales Releasedatum gibt.

Das Resident Evil 4 Remake erscheint am 24. März. Auf der State of Play in der vergangenen Woche wurde eine Demo für die Horror-Neuauflage angekündigt. Es ist gut möglich, dass diese im Rahmen des Livestream erneut vorgestellt und kurz darauf veröffentlicht wird.

