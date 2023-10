Capcom kündigt Upgrade auf die RE: neXt Engine an

Die neue Engine wird schrittweise und in verschiedenen Phasen aufgebaut, sodass deren Einsatz vermutlich noch etwas dauern wird. Als Grundlage dient die bisherige RE Engine, in die man die neue REX-Engine schrittweise implementieren wird.

Capcom hat ein Upgrade der hauseigenen Resident Engine (RE Engine) angekündigt , die man als RE Engine Next (RE: neXt Engine) bezeichnet. Die neue Engine soll vor allem von neuen Technologien und Features profitieren, die in zukünftigen Capcom-Titeln eingesetzt werden.

What do you think?