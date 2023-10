David Jaffe: Sony, wie es mal war, ist tot – offenbar schlechte Nachrichten für Fans in Kürze

Der ursprüngliche God of War-Schöpfer David Jaffe prophezeit äußerst schlechte Nachrichten für Sony und PlayStation in dieser Woche, die manch einen Fan sehr enttäuschen sollen. Gleichzeitig spricht er darüber, dass es das Sony, welches er einmal mit aufgebaut ist, so nicht mehr geben wird.

Jaffe fällt immer wieder mit einer sehr kritischen Meinung gegenüber Sony und der Industrie auf, der er nach eigenen Aussagen längst den Rücken gekehrt hat. Im aktuellen Podcast deutet er nun womöglich weitere Entlassungen bei PlayStation in dieser Woche an, die vielleicht mit Personen in Verbindung stehen, die für das frühere Sony stehen.

Jaffe bezieht sich hierbei auf interne Quellen, die ihn bisher nie enttäuscht haben. Hier heißt es:

„Wenn meine Quellen korrekt sind, werden morgen traurige, frustrierende und möglicherweise äußerst respektlose Neuigkeiten über die Playstation veröffentlicht. Ich rede in diesem Video nur für Mitglieder darüber, aber ich bin mir sicher, dass die Journalisten es in weniger als 24 Stunden verstehen und die Geschichte erzählen werden. Wenn es wahr ist … sagen wir einfach: Egal, was man tut, glauben sie niemals, dass eure Arbeit, eure Familie und das Unternehmen euer Leben sind. Und WENN das stimmt, weiß ich nicht genau, warum, aber ich kann es mir vorstellen, dann sage ich euch: Das Sony, das wir alle aufgebaut haben, ist größtenteils tot.“

Jaffe deutet womöglich Entlassungen an

Liest man ein wenig zwischen den Zeilen, könnte es zu weiteren Entlassungen bei Sony kommen, möglicherweise bei Personen, die vor allem in der PS3 und PS4-Ära dafür gesorgt haben, wo Sony und PlayStation jetzt stehen. Ohnehin sind davon nur noch sehr wenige Gesichter übrig, etwa Shuhei Yoshida, der einst President of SIE Worldwide Studios war und nun die Indie-Sparte leitet.

Nach dem Aus von PlayStation Boss Jim Ryan stehen vermutlich ohnehin einige Änderungen bei PlayStation an, die maßgeblich eine neue Richtung bestimmen. Derweil wurden einige Entlassungen beim PlayStation Visual Arts Team bekannt, die unter anderem an The Last of Us gearbeitet haben.

Wovon Jaffe hier genau redet, erfährt man hoffentlich in Kürze!