Chance verpasst: PS5-Version von Biomutant lässt Kritik unbeachtet

Genau das hätte Experiment 101 zum Anlass nehmen können, um in dem Jahr seit dem original Release zumindest etwas an dem Spiel zu machen. Dass man sich nicht einmal wirklich dahingegend äußert, lässt einen irgendwie ratlos dastehen. So bleibt Biomutant ein netter Versuch mit ein paar coolen Ideen und das ganz hübsch aussieht, auf das man sich vielleicht einmal in einer Sales Aktion einlassen kann.

Das Upgrade für Biomutant ist seit dem gestrigen Dienstag verfügbar und bringt gerade einmal das mit sich, was man als das Mindeste verstehen könnte. Das Spiel läuft auf PS5 mit 4K-Auflösung oder dynamischer Framerate. Immerhin wurden noch einige Features des Dualsense Controller umgesetzt, darunter haptisches Feedback, die adaptiven Triggern, soiwe Bewegungssteuerung und Lautsprechersounds, die einen noch tiefer in Biomutant eintauchen lassen.

