Biomutant – Gameplay-Video zeigt die PS5-Version

Wer Biomutant zunächst ausprobieren möchte, kann via PlayStation Plus die Testversion nutzen und sich darin zwei Stunden lang umschauen. Wer sich danach für den Kauf entscheidet, bekommt später ein kostenloses Upgrade für PS5 dazu.

Ob sich auch inhaltlich etwas an Biomutant ändert, das nicht gerade wenig Kritik einstecken musste, ist derzeit noch offen. Es ist aber denkbar, dass man das Feedback von vor über einem Jahr erhalten hat, ernst nimmt, um dem an sich sympathischen Titel noch einmal eine echte Chance zu geben.

What do you think?