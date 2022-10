Chernobyl Again – Erstes Behind-the-Scenes online

Der Entwickler Vimagineo wagt heute einen ersten Blick hinter die Kulissen von Chernobyl Again, die in einer Behind-Scenes-Serie enthüllen, wie man diese legendäre Katastrophe neu zum Leben erweckt.

Sechsunddreißig Jahre nach der Katastrophe bleibt die Sperrzone von Tschernobyl weiterhin mysteriös, gefährlich und ist von einer Atmosphäre der Bedrohung und des Untergangs erfüllt. Das polnische Studio hat es unter diesen Umständen geschafft, all das in einem Video festzuhalten, das ihre Reise in die Zone dokumentiert, um die Grundlage für Chernobyl Again zu legen.

Chernobyl Again

Chernobyl Again spielt in der kompletten 3D-gescannten Tschernobyl-Sperrzone, um ein noch intensiveres und fesselnderes Erlebnis zu bieten. Spieler können darin die Zone erkunden, ihre dunkle Atmosphäre erleben und einer Geschichte voller unerwarteter Wendungen und verschiedener Arten von Rätseln folgen, die man lösen kann, während man durch Raum und Zeit reist. Das Ziel ist die Explosion des Kernkraftwerks Tschernobyl und dessen Folgen zu stoppen, die sie nicht nur für unsere Zeitlinie, sondern auch für eine alternative Zukunft hätte.

Chernobyl Again erscheint 2023 unter anderem für PlayStation VR2, Meta Quest, PCVR & Co. Wer Chernobyl Again bei der Entwicklung unterstützen möchte, kann dies ab sofort auf Kickstarter tun.