A Plague Tale Requiem läuft auch nur mit 30fps, sieht dennoch richtig gut aus

Auch wenn die 30fps für die aktuelle Generation etwas enttäuschend auf dem Papier klingen, sollte man die Spiele deswegen nicht völlig abschreiben. Hier verteidigten sich Entwickler Warner Bros. und auch Rocksteady dahingehend, dass viele Spieler nicht verstehen würden, welchen Aufwand man betreibt, um Spiele wie Gotham Knights mit all seinen Details und Mechaniken sauber in 60fps zum Laufen zu bringen.

Erste Performance Tests zu A Plague Tale Requiem zeigen, dass das Adventure auf 30fps festgesetzt wurde und mit einer Auflösung von 1440p läuft. Bemängelt wurden in den ersten Reviews allerdings auch diverse Performance-Einbrüche, an denen Entwickler Asobo noch arbeiten sollte. Optional erreicht A Plague Tale Requiem an die 40fps, wenn man die automatischen 120fps über das Systemmenü zulässt. Zudem wird das VRR-Feature unterstützt, um Schwankungen in der Framerate aufzufangen.

