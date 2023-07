Classic Games sind vom Aussterben bedroht, sagt eine Studie

Dieses Szenario beschreibt man als völlig verrückt in einer Industrie, die 180 Milliarden schwer ist und in der die Geschichte und seine Spiele einfach verschwinden.

„Stellen sie sich vor, die einzige Möglichkeit, die Titanic zu sehen, bestünde darin, eine gebrauchte VHS-Kassette zu finden und seine eigene Vintage-Hardware zu pflegen, damit man sie weiterhin sehen kann“, heißt es in der Studie. „Und was wäre, wenn keine Bibliothek, nicht einmal die Library of Congress, es besser machen könnte – sie könnten die VHS von der Titanic behalten und digitalisieren, aber man müsste den ganzen Weg zurück gehen, um sie zu sehen.“

