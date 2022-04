Codemasters übernimmt Entwicklung zukünftiger Need for Speed-Spiele

Das nächste Need for Speed wird aktuell von Criterion Games entwickelt, die zuletzt erst verkündet hatten, dass man stolz darauf sein, wieder am Steuer der Serie zu sitzen. Mit der Übernahme von Codemasters wird der Kelch allerdings auch schon wieder weitergereicht.

So wird das Codemasters-Studio in Cheshire in die Entwicklung der Serie eingebunden, während Criterion Games als Co-Entwickler zur Seite steht. Das geht aus einem Artikel auf LinkedIn von Pete Johnson, Electronic Arts’ Senior Recruiter, hervor, in dem es heißt:

„In Zusammenarbeit mit den Directors, Entwicklungsmanagern und Teams helfen sie dabei, potenzielle Probleme zu identifizieren und sicherzustellen, dass wichtige Entscheidungen getroffen werden, damit das Studio sein maximales Potenzial entfalten kann. Codemasters Cheshire wird sich mit Criterion Games zusammenschließen, um die Zukunft von Need for Speed zu gestalten. Beginnend mit dem nächsten Need for Speed-Titel und dann bis hin zu zukunftsweisenden Initiativen wird Codemasters Cheshire mit Criterion an der kreativen, technischen und funktionalen Umsetzung im Dienste der in der Need for Speed-Strategie skizzierten Vision arbeiten.“

Mit Codemasters hat man die Rennspiel-Experten der Branche an Land gezogen, die schon nahezu jeder großen Serie gearbeitet haben, darunter F1, WRC, GRID, DiRT, DTM und mehr. An Erfahrung mangelt es im Grunde damit nicht, die mit den actionreichen Einflüssen von Criterion Games die Spielerlebnisse weiter optimieren dürften. Einige Serien von Codemasters, wie DiRT, werden zugunsten von Genre-Vertretern wie WRC allerdings pausiert.

Das nächste Need for Speed von Criterion Games erscheint nach aktuellen Plänen in diesem Herbst.