Company of Heroes 3 offenbar für PS5 in Planung

Zur Wahl stehen Kampagnen- und Gefechtsmodi, die man mit seinem eigenen Tempo spielen kann, bevor man sich in die mörderische Multiplayer-Action stürzt. So entdeckt man die unerzählten Geschichten eines atemberaubenden mediterranen Theaters mit zerstörbaren Umgebungen der nächsten Generation, die alle von Relics proprietärer Essence Engine angetrieben werden. ​

Zum Spiel an sich heißt es: Company of Heroes 3 ist das ultimative Paket aus Action, Taktik und Strategie. Spieler übernehmen darin in der Hitze des Echtzeitkampfes das Kommando und befehligen als General, der die gesamte Kampagne leitet, in der jede Entscheidung zählt. ​

Gesichtet wurde Company of Heroes 3 beim taiwanischen Rating-Board ( via ), die nicht selten frühe Hinweise auf geplante Ankündigungen geben.

