Conan Exiles 3.0: The Age of Sorcery – Launch Trailer zum Release 

Funcom hat das Update 3.0 für Conan Exiles veröffentlicht, mit dem man das The Age of Sorcery Zeitalter einläutet. Damit wird auch das am meisten gefragteste Feature eingeführt: die Zauberei.

Spieler tauchen mit dem Update 3.0 in die dunkle Korruption ein, opfern Leibeigene für Blut, beschwören dämonische und untote Verbündete und vieles mehr, um zu überleben und die wilden Länder der Verbannten zu beherrschen.

Außerdem können neue Vorteile und ein neu ausbalanciertes Attributsystem erkundet werden, während man seine Festung dank einer brandneuen Gebäudeoberfläche und des Kreativmodus schneller denn je aufbauen kann.

Die wohl größte Änderung, die Spieler mit dem heutigen Update bemerken werden, ist die große Auswahl beim Aufbau ihres Charakters. Hier kann man sich entscheiden, einen Teil seiner Lebenskraft für Zauberei und Korruption zu opfern, ein unbezwingbarer Barbar zu sein oder sich an beidem zu versuchen. Begegnungen mit anderen Spielern in den Exiled Lands werden somit nie mehr dieselben sein.

Age of Sorcery ist damit das erste Update in einem völlig neuen Modell für das Spiel, das es ermöglicht, ein robustes neues Gameplay und kostenlose Funktionen zu nutzen, während man das Spiel durch kostenpflichtige Cosmetics unterstützen kann, die an einen Battle Pass und einen Item-Shop gebunden sind. Zukünftige Updates werden dem Thema Ages folgen und mehrere Kapitel umfassen.

Der Battle Pass besteht ausschließlich aus kosmetischen Items, darunter Gebäudeteile im Hexerei-Stil, Rüstungen, Waffen, Reittiere und vieles mehr.