Call of Duty – Microsoft versichert, dass man PlayStation nicht vernachlässigen wird

Sollte die Übernahme von Activision durch Microsoft gelingen, versichern die Xbox-Macher, dass man auf PlayStation weiterhin das gleiche Erlebnis bieten, wenn es um Call of Duty geht.

Dieses Thema spricht aktuell der Xbox Boss Phil Spencer noch einmal an, der zunächst für das eigene Klientel eine gute Nachricht hat. Demnach wird Call of Duty im Rahmen des Game Pass verfügbar sein, um so die Community weiter wachsen zu sehen.

Unter dem Motto ‚Gaming for everyone, everywhere‘ möchte man aber auch die PlayStation-Spieler keinesfalls zurücklassen. Das Ziel von Microsoft ist es, so viele Spieler wie möglich mit Unterhaltungsprodukten zu erreichen, und dazu gehören auch die PlayStation-Spieler.

„Um die Milliarden von Spielern dort zu erreichen, wo sie sich gerade befinden und auf welchem Gerät sie spielen, müssen wir die Wahl treffen. Den Spielern die Wahl zu lassen, wie sie ihre Spiele spielen, macht das Spielen zugänglicher und führt zu größeren, lebendigeren Communities von Spielern. Die Auswahl ist für Entwickler gleichermaßen wichtig. Entwickler profitieren von einer Vielfalt an Vertriebs- und Geschäftsmodellen für ihre Spiele. Choice erschließt Innovationsmöglichkeiten und lässt die Branche wachsen.“ Microsoft

Microsoft / Activision

Call of Duty wird auf PlayStation nicht vernachlässigt

Was die Übernahme von Activision betrifft, scheint insbesondere Call of Duty das Zünglein an der Waage zu sein. Hier betont man wiederholt, dass man niemandem dieses Franchise wegnehmen möchte und PlayStation auch in Zukunft mit gleichwertigen Inhalten unterstützen wird.

„Aus diesem Grund verpflichten wir uns, wie wir bereits gesagt haben, dazu, dieselbe Version von Call of Duty am selben Tag auf PlayStation verfügbar zu machen, an dem das Spiel anderswo veröffentlicht wird. Wir werden es den Menschen weiterhin ermöglichen, plattform- und geräteübergreifend miteinander zu spielen.“ Microsoft

Microsoft verweist hier insbesondere auf Minecraft, dessen Macher seit 2014 zu Microsoft gehören. Das habe jedoch nichts daran geändert, wie und wo das Spiel erscheint. Den selben Weg soll zukünftig auch Call of Duty gehen.

Ob die Übernahme von Activison / Blizzard letztendlich gelingt, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Die britischen Behörden haben aktuell angekündigt, die Übernahme in einer weiteren Phase zu überprüfen.