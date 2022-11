Control 2 offiziell angekündigt, erstes Artwork

„Control ist in erster Linie eine Welt, ein Ort für eine Vielzahl von Geschichten, Ereignissen und Charakteren. Ein Ort, an dem unerwartete, seltsame und außergewöhnliche Dinge passieren. Wir haben es mit Jesses Eintritt in das älteste Haus begonnen, aber diese Welt hat noch mehr zu bieten. Ach, so viel mehr.“

„Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Remedy zu vertiefen und die Erfolgsgeschichte von Control gemeinsam fortzusetzen“, sagten die Co-CEOs von 505 Games, Rami und Raffi Galante. „Seit der Einführung im Jahr 2019 wurden von Control über drei Millionen Exemplare verkauft. Control ist die größte Investition, die 505 Games je getätigt hat, und nimmt daher einen besonderen Platz in unseren Herzen ein. Wir sind der gesamten Spielergemeinschaft dankbar, die Control zu einem so langlebigen und beliebten Spiel gemacht hat, und freuen uns noch mehr, Control 2 herauszubringen.“

