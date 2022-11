Crisis Core: Final Fantasy VII – Spektakulärer Trailer zum anstehenden Release

Crisis Core: Final Fantasy VII erscheint am 13. Dezember 2022 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam). Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer Preview nachzulesen.

Das neue Video gibt noch einmal einen spannenden Überblick über das Spiel in das Spiel, in dem man die Ereignisse sieben Jahre vor Final Fantasy VII aufgreift. Darin folgt man Zack Fair, einem jungen Shinra-Soldat. Während des Abenteuers entdeckt er die düsteren Geheimnisse der Experimente Shinras und die Monster, die dadurch entstehen. Vor einem liegen tempo- und actionreiche Echtzeit-Kämpfe, um die düsteren Geheimnisse Shinras und die dadurch entstandenen Monster zu enthüllen.

