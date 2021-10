Crysis Remastered Trilogy ab heute erhältlich, Trailer zum Launch

Saber Interactive und Crytek veröffentlichen heute die Crysis Remastered Trilogy, die technisch bislang anspruchsvollste Version des Kult-Shooter.

Die Neuauflage verspricht die geballte Ladung Action-Gameplay sowie spannende Kämpfe in Sandbox-Leveln mitsamt verbesserten Lichteffekten und visuell verbesserten Charakteren, Waffen sowie Umgebungen für eine noch überzeugendere Grafik der einstigen Referenz-Titel.

Die drei Titel der Trilogie wurden für moderne PCs und Next-Gen-Konsolen optimiert, was sich unter anderem in einer signifikant gesteigert Performance niederschlägt.. Die ursprünglichen Versionen des Spieles liefen durchschnittlich auf 720p mit maximal 30 FPS. Auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 können die Crysis Remastered-Spiele zwischen 1080p- und 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS laufen – für wunderschönes, knackiges Gameplay.

Crysis Remastered

Eine einfache Rettungsmission entwickelt sich zum mörderischen Krieg als außerirdische Eroberer eine Inselkette in der Nähe von Nordkorea überrennen. Der Supersoldat Nomad, ausgerüstet mit einem mächtigen Nanosuit mit verbesserter Geschwindigkeit, Rüstung und Tarnmantel-Eigenschaften, stellt sich ihnen entgegen. Mit einem breiten Arsenal an modularer Waffentechnik können Spieler ihre Taktik und ihre Ausrüstung ganz an ihren Spielstil anpassen, um ihre Feinde in einer riesigen Sandbox-Welt zu dominieren.

Crysis 2 Remastered

Die Aliens kehren zu einer Welt zurück, die vom Klimawandel zerstört wurde. Als die Invasoren dabei sind, New York City zu zerstören und letztlich die Auslöschung der gesamten Menschheit droht, stehen nur Alcatraz und sein Anzug in ihrem Weg. Ausgerüstet mit dem verbesserten Nanosuit 2.0 können Spieler ihren Anzug und ihre Waffen in Echtzeit modifizieren und mächtige Fähigkeiten freischalten, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

Crysis 3 Remastered

New York City hat sich in einen weitläufigen Regenwald inmitten der Trümmer verwandelt, beschützt von einem gigantischen Nanodome. Prophet muss sich gegen menschliche und außerirdische Kräfte behaupten und sich durch sieben einzigartige Distrikte kämpfen. Dabei steht ihm dank der überlegenen Technologie des Nanosuits frei, ob er sich für rohe Gewalt oder für Stealth entscheidet, um seine Ziele zu erreichen. Mit dem tödlichen Predator-Bogen an seiner Seite wird es in jedem Fall ein Leichtes sein.

Eindrücke zur Crysis Remastered Trilogy folgen in wenige Tagen in unserem Review.