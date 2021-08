CULTIC – Horror-Shooter im Retro-Style angekündigt

3D Realms und Entwickler Jasozz Games haben den First-Person Horror-Shooter CULTIC angekündigt, der auf einen markanten Retro-Style setzt.

Der Tod ist nur der Anfang, heißt es in der Ankündigung. Nehmt euren Mut zusammen und macht euch bereit, sich durch die Reihen eines mysteriösen und gewalttätigen Kults zu kämpfen. Euer erbärmlicher Verstand wird durch den Willen eines unsichtbaren Wesens weiter verdreht. Ihr werdet feststellen, dass genauso viel Blei zurückfliegt, wie ihr austeilt, also müsst ihr schnell agieren, rennen, rutschen, ausweichen und eure Umgebung nutzen, um in diesem Old-School inspirierten Shooter zu überleben.

„Ich freue mich riesig, dass alle endlich CULTIC spielen können“, sagte Jason Smith, alleiniger Entwickler von Jasozz Games. „Dies ist ein Traumprojekt von mir, seit ich anfing, an der Spieleentwicklung zu basteln, und es war unglaublich, dass es vom Experimentieren mit einem Artstil zu einem 3D-Realms-Spiel wurde.“

CULTIC gibt euch die Freiheit, sich dem Kampf auf eure Weise zu nähern. Ihr könnt mit lodernden Waffen losstürmen, um euch vor Gefahren zu schützen, aber auch langsam heranschleichen, Fallen legen, eure Feinde auf euch zukommen lassen und sie aus der sicheren Deckung niedermähen. Mit einem vollen Arsenal an Schusswaffen und Sprengstoffen aus der Mitte des Jahrhunderts seid ihr bestens gerüstet, um alles abzuschlachten, was euch in den Weg kommt – vorausgesetzt, ihr werdet nicht zuerst abgeschlachtet.

CULTIC erscheint 2022.