Cuphead: The Delicious Last Course – Trailer stellt den neuen DLC vor

Studio MDHR Entertainment wirft einen Blick auf das Gameplay von Cuphead: The Delicious Last Course, ein brandneuer DLC, der schon bald verfügbar sein wird.

Darin bekommen Tassilo und Pottkopp Gesellschaft, denn Fräulein Kelch steht ihnen in einem neuen Abenteuer auf einer bislang unbekannten Insel zur Seite. Mit neuen Waffen, neuen Zauber und Fräulein Kelchs neuen Kräfte im Gepäck nimmt man hier den Kampf gegen durchtriebene, bildschirmfüllende Endgegner auf, um Meister Salzbäcker im definitiven und herausfordernden „Cuphead“-Abenteuer zu unterstützen.

The Delicious Last Course Features

Vorhang auf für Fräulein Kelch: ein brandneuer, spielbarer Charakter mit neuen Kräften und dafür angepasster Steuerung. Nach dem Kauf kann Fräulein Kelch sowohl die DLC- als auch die Abenteuer des Hauptspiels erleben!

Bereise eine bislang unbekannte Tintenfassinsel und verprügle die abgefahrensten und fiesesten Endgegner, die die „Cuphead“-Welt bislang gesehen hat!

Entdecke neue Waffen und Zauber, mit denen du knifflige Herausforderungen überwinden und neue Rekorde bei alten Endgegnern setzen kannst!

Hilf Meister Salzbäcker in einem brandneuen Abenteuer dabei, das Geheimnis des legendären wie rätselhaften Kelchs zu lüften!

Cuphead: The Delicious Last Course erscheint am 30. Juni 2022.