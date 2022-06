A Plague Tale: Requiem – Umfassender Gameplay-Showcase

Asobo Studios zeigt einen umfassenden Gameplay-Showcase zu A Plague Tale: Requiem, das in diesem Jahr erscheinen soll.

In A Plague Tale: Requiem begibt man sich erneut auf eine emotionale und atemberaubenden Reise, die direkt an das original Spiel anknüpft. Hier folgt man abermals Amicia und ihrem Bruder Hugo auf einer gefährlichen neuen Mission und unternehmt alles, um in einer brutalen, gefühllosen Welt zu überleben.

Diesmal fliehen die beiden nach Süden, um hier ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu endgültig bezwingen. Doch als Hugos Kräfte von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Sich wieder auf der Flucht befinden, setzen die beiden all ihre Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt.

In A Plague Tale: Requiem erfährt man, was es bedeutet, einen Kampf um das Überleben zu führen und was es kostet seine Liebsten zu retten. Schlagt aus den Schatten heraus zu oder entfessle die Hölle, während man seine Gegner und Herausforderungen mithilfe von Waffen, Werkzeugen und überirdischen Kräften überwindet.

A Plague Tale: Requiem erscheint nach aktuellen Plänen noch in diesem Jahr.