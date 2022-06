Call of Duty: Modern Warfare II streicht spektakuläres Feature im Multiplayer

Während des Summer Game Fest Opening wurden am Donnerstag die ersten Gameplay-Szenen aus Call of Duty: Modern Warfare II enthüllt, das ab Herbst wieder die volle Call of Duty-Action verspricht. Speziell im Multiplayer muss man jedoch auf ein spektakuläres Feature verzichten.

Das geht aus einer anschließenden Q&A Session (via) hervor, wonach der Multiplayer-Part ohne auf großangelegte Zerstörung auskommen muss. Aufgrund der Komplexität im Multiplayer stünde man hier vor zu vielen Herausforderungen, bei denen man abwägen muss, was sinnvoll ist und was nicht. Daher setzt man mehr auf kosmetische Zerstörung.

In der Q&A Session heißt es dazu:

„Nein. Wir haben keine Zerstörung. Wir können es uns nicht wirklich in großem Maßstab auf der ganzen Karte leisten. Ich habe das Gefühl, dass die Designsprache das tun muss – wir haben Special Effects-Künstler, die die Jersey-Barrieren wirklich lieben, das sind diese kleinen Betonbarrieren, die man bearbeiten kann. Aber wenn ich diesen Beton beschießen kann, sollte ich auch in der Lage sein, in das Fundament eines Hauses und alles andere zu schießen. Wir tun so viel wir können – es ist besser, es als Schaden zu bezeichnen. Schäden zeigen, Verschleiß zeigen, zeigen, was passiert ist, ohne tatsächlich Strukturteile herausspringen zu lassen.“

Es sind also in erster Linie technische Aspekte, die eine vollständige Zerstörung von Objekten verhindern, wenn man auf einen hochdynamischen Spielmodus setzt, wie es weiter heißt:

„Die Herausforderungen, denen man begegnet, sobald man eine vollständige Zerstörung integriert hat, sind sehr schwierig. […] Solche Dinge enden auch mit der Herausforderung der Sichtbarkeit. Hier hat man jetzt variable Hintergründe, also muss man andere Dinge in Bezug auf die Raumbeleuchtung und -füllung und all diese anderen Dinge tun, bei denen man Dinge und Charaktere in der Umgebung künstlich darstellen muss.“

Wer sich davon ein wenig enttäuscht zeigt, kann zur Not auf die Kampagne ausweichen, in der es ein vollständiges Zerstörungs-Feature gibt.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022.