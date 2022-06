Prime Matter teilt heute einige neue Eindrücke aus ihrem Action-Shooter Gungrave G.O.R.E, der in diesem Herbst veröffentlicht wird.

Gungrave G.O.R.E setzt das Erbe des PS2-Klassikers fort und sieht sich weiterhin als stilvoller Third-Person-Action-Shooter, in dem man die Rolle des Revolverhelden und knallharten Antihelden Grave schlüpft, der in einem blutigen Ballett tonnenweise Feinde niedermetzelt.

Nach wie vor setzt man dazu auf eine wilde Fahrt, eine epische und emotionale Geschichte über Rache, Liebe und Loyalität, sowie mehr als 12 Stunden Spielspaß im Story-Modus, die Gungrave-Fans und Neulinge gleichermaßen ansprechen. Diese führen den Spieler an Schauplätze, die auf realen Orten mit einem dunklen, futuristischen Touch in Südostasien basieren.

„Im wahren Gungrave-Stil ist nichts so, wie es scheint! Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber jeder Boss, dem Grave begegnet, hat eine höhere, mächtigere Form von sich selbst, den ‚Superior Boss‘. Hier seht ihr einen von Ikumi Nakamuras Charakteren in voller Aktion – ihre Interpretation und Umsetzung unseres ‚Yensen Superior‘, so Kay Kim, Senior V.P. Studio Iggymob.

Als titelgebender Revolverheld von Resurrection wird man in Gungrave G.O.R.E zum knallharten Antihelden seiner Träume, und einer ultimativen Tötungsmaschine, die ihre Feinde gnadenlos vernichtet. In Deckung gehen und sich zurückziehen ist für Grave keine Option, er geht immer nur mit Volldampf voran, am liebsten quer durch seine Feinde.

Gungrave G.O.R.E erscheint in diesem Herbst für PlayStation 5 und PS4.