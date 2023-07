Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Collector’s Set angekündigt

CD Projekt hat ein Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Collector’s Set für die kommende Erweiterung angekündigt, das 2024 erscheint. Darin enthalten ist unter anderem eine Songbird & Reed Statue.

Das Gear-Set umfasst eine detaillierte, etwa 27 cm hohe Statue in der Mitte, die die Essenz von Solomon Reed und Songbird aus Phantom Liberty einfängt. Diese wird ergänzt durch eine authentische Nachbildung der NUSA-Challenge-Coin, die V von NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in der Erweiterung geschenkt wurde. Diese Münze dient V als offizieller Einstieg in die Welt der Spione und macht Sie zum neuesten Agenten auf der Straße, unabhängig davon, ob man den Eid annimmt oder nicht.

Ebenfalls enthalten ist eine metallische Lithografie mit detaillierten Details von Militechs tödlichem Kampfpanzer Chimera. Die Baupläne dieser Hersteller, die durch gewagte Hacks von sicheren Unternehmensservern erworben wurden, bieten sowohl exquisite Dekoration als auch unschätzbare Intelligenz.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Collector’s Set

Schließlich gibt es noch ausführliche Missionsbesprechung mit dem packenden Comic „Ten of Swords“, geschrieben von Łukasz Ludkowski, Alex Sutton und Bartosz Sztybor von CD PROJEKT RED, mit Illustrationen von Miguel Valderrama. Diese originelle Geschichte, die in der Welt von Cyberpunk 2077 spielt, taucht tief in die Hintergründe von Songbird, Reed und anderen bedeutenden Charakteren der Erweiterung ein und bietet ein spannendes Prequel zur Phantom Liberty-Geschichte.

Das Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Collector’s Set kann ab sofort für 165 EUR im offiziellen Store von CD Projekt vorbestellt werden. Die Auslieferung ist im ersten Quartal 2024 geplant.