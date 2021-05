Daymare: 1994 Sandcastle – Horrorspiel für 2022 angekündigt

Die Invader Studios haben mit Daymare: 1994 Sandcastle einen Nachfolger zu Daymare: 1998 angekündigt, der 2022 für PlayStation, Xbox und PC erscheint.

Daymare: 1994 Sandcastle ist ein Story-Driven-Survival-Horror-Titel, in dem man diesmal in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes schlüpft, eine ehemalige Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) ist, und das fortschrittlichste experimentelle Forschungszentrum in den Vereinigten Staaten von Amerika betrift. In der Dunkelheit der trostlosen, labyrinthischen Tiefen dieses Militärforschungszentrums erwartet euch allerdings etwas Gruseliges und Tödliches.

Zur Seite stehen euch einige der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Waffen aller Zeiten, um sich damit gegen noch nie dagewesenen Kreaturen zu wehren, während man sich durch eindrucksvolle und zugleich erschreckende Umgebungen bewegt. In Daymare: 1994 Sandcastle erwartet euch somit eine perfekte Mischung aus heftigen und tödlichen Feinden, Hardcore-Action-Spielmechaniken, Umgebungsrätseln, einen coolen Soundtrack, viel Erkundung und massive Dosen konzentrierten Horrors. Kein Ort ist sicher, besonders nicht, wenn man von seinen Albträumen gejagt wird.

Neben neuen und wiederkehrenden Charakteren verspricht Daymare: 1994 Sandcastle ein überarbeitetes Interface, atemberaubende Grafiken und Soundeffekte, einen eindringlichen Soundtrack und echtes 90er Jahre Feeling.

„Ihr habt die Nostalgie von Daymare: 1998 geliebt, in Daymare: 1994 wird Sandcastle das Gefühl zurückbringen, als lebe man in einem typischen Action-Horror / Film der 90er Jahre. Erwartet eine Zeitreise zu vielen bekannten Referenzen und einer gruseligen authentischen Atmosphäre mit Retro-Flair.“

Daymare: 1994 Sandcastle erscheint 2022.