Ratchet & Clank: Rift Apart – Launch-Party stellt das Spiel vor

Nur noch wenige Wochen bis zum Release von Ratchet & Clank: Rift Apart, zu dem es ab heute eine neue Video-Serio von Sony und Insomniac Games gibt. Darin werden verschiedene Aspekte vorgestellt, beginnend mit Waffen und Fortbewegung.

In Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es wieder eine gewohnte Auswahl an mächtigen Waffen – zerstörerische Werkzeuge wie der Supernova-Sturm oder Negatronbeschleuniger. Im Einklang mit dem DualSense Controllers werden diese absolut spürbar – zieht voll oder halb an den adaptiven Triggern, um bestimmte Salven abzufeuern und so die Kraft hinter jedem Stoß durch das haptische Feedback und die integrierten Lautsprecher zu spüren.

Obendrauf bekommen die Helden ein paar neue Moves spendiert, die sie fast unbesiegbar machen. Ihr könnt euch über Schlachtfelder transportieren, euch mit dem Phantomsprint aus der Schusslinie bringen oder Feinde einfach überrennen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Weitere dieser Videos folgen in den nächsten Tagen und Wochen, bevor Ratchet & Clank: Rift Apart am 11. Juni erscheint.