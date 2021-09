DayZ jetzt mit 60fps auf PS5, neues Areal & mehr

Bohemia Interactive hat erneut ein größeres Update für DayZ veröffentlicht, diesmal in der Version 1.14, das interessante Neuerungen auf PS5 mit sich bringt.

Der Survival-Titel ist damit in 60fps auf den neuen Konsolen spielbar, plus zahlreicher neue Inhalte wie neue Waffen, Gasmaskenfilter, neue Effekte und vieles mehr. Das Highlight des Updates ist allerdings eine Contaminated Area, die in zwei Varianten verfügbar ist: statisch und dynamisch.

Statische Areale sperren hochrangige Beute weg, während dynamische Areale die Welt lebendiger machen. Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, diese Umgebungen durch verschiedene visuelle und akustische Effekte so immersiv wie möglich zu gestalten und schließlich bereits vorhandene NBC-Ausrüstung wie Anzüge und Gasmasken zu verwenden.

Umfassende Änderungen

Auch Absturzstellen von Hubschraubern wurde überarbeitet. Der russische Standort hat neben der Hinzufügung des Rauchpartikels, der jetzt aus größerer Entfernung sichtbar ist, eine bedeutende Modellaktualisierung erhalten. Jede Absturzstelle eines Helikopters gibt nun ein weit hörbares Geräusch von sich und warnt so jeden in der Nähe. Darüber hinaus sind die Chancen, an diesen Orten seltene Beute zu finden, deutlich gestiegen.

Echte Survival-Künstler können zudem drei neue Jagdfallen nutzen: eine große Fischnetzfalle, eine kleine Fischflaschenfalle und eine Schlingenfalle. Jede Falle ist in der Lage, ihr eigenes einzigartiges Tier zu fangen, je nachdem, wo die Falle platziert ist und welche Art von Köder verwendet wird. Zudem gibt auch eine neue Sprengfalle – den Stolperdraht –, den ihr auf jeden Fall einsetzen solltet.

Unter den neuen Waffen findet sich außerdem das Sturmgewehr LE-MAS, ein exotisch aussehende Gewehr mit 5,56 x 45 mm Munition und einem einzigartigen 25-Schuss-Magazin, das Einzel-, Burst- und Automatikfeuer bietet.

Alle Änderungen des Update 1.14 in DayZ können in den offiziellen Foren nachgelesen werden.