Dead by Daylight: Jigsaw kehrt für neuen Folianten zurück

Behaviour Interactive veröffentlicht heute das erste Content-Update für Dead by Daylight in diesem Jahr an, mit dem der legendäre Jigsaw-Killer zurückkehren wird. Damit werden drei neue Geschichten aus der Welt von Dead by Daylight und SAW veröffentlicht.

Sobald sich der Spalt öffnet, können Spieler zusätzlich zu den Erinnerungen von Amanda Young (das Schwein) und Detective Tapp auch die Buch von SAW-Kollektion freischalten, die neue Outfits für diese beiden ikonischen Charaktere bietet.

„Neben unserem primären Ziel, unseren Fans unterhaltsame und neue Inhalte zu bieten, besteht eines unserer Ziele bei der Integration eines Film-Franchises wie SAW darin, eine größere Community in das Dead by Daylight-Universum einzuladen”, erklärt Mathieu Côté, Game Director bei Behaviour Interactive. „Mit Foliant 10 aus dem Archiv haben wir die Chance, durch die Stimme von Jigsaw in unserem Reveal-Trailer ein völlig neues Publikum anzusprechen, und wir sind unserem Partner Lionsgate sehr dankbar, dass er uns diese Möglichkeit bietet.”

Das Spiel um Leben und Tod

In dem neuen Folianten geht es um eine Jigsaw-Schülerin, die in eine dunkle Epiphanie verleitet wird und einen entschlossenen Detektiv, der vor der Entscheidung seines Lebens steht. Die Fans werden Zeuge des Auris, eines Geräts, das in die Erinnerungen derjenigen blicken kann, die den Nebel betreten haben. Der mysteriöse Beobachter gewährt ihnen damit Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, die sie bewältigen müssen, um diese Erinnerungen sowie seine Rolle im Reich der Entität zu verstehen.

SAW-Kollektion

Geschichten und Erinnerungen im Archiv sind wie Teile eines Puzzles und mit jedem Folianten kommt ein neuer Spalt, der neue, zeitlich begrenzte Belohnungen bringt, die man durch das Erfüllen von Herausforderungen sammeln kann.

Im SAW Spalt können sich Fans über 60 kosmetische Gegenstände verdienen, darunter 12 neue Outfits und Anhänger, sowie die Buch von SAW-Kollektion für Amanda Young (das Schwein) und Detective Tapp.

Unter anderem gibt es das sehr seltene Amandas Wiedergeburt-Outfit für das Schwein, eine umgekehrte Bärenfallen-Krone, die sie um ihren Kopf trägt, sowie eine dem Outfit zugehörige Klinge. Das sehr seltene Grillmeister-Outfit für Detective Tapp mit lässigem Hut und Sonnenbrille gibt den Fans einen Einblick in sein Leben, das er hätte führen können, wenn er seine Besessenheit, Jigsaw zu fangen, aufgegeben hätte.