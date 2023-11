Dead by Daylight: Stranger Things ist zurück

„Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Netflix zu erneuern und das Kapitel von Stranger Things zurückzubringen, einschließlich der Karte Hawkins National Laboratory und des kultigen Survivor-Duos: Nancy Wheeler, einer aufstrebenden Journalistin, und Steve Harrington, einem ehemaligen Highschool-Athleten mit einem Riecher für Ärger. Wir hoffen, dass diejenigen, die Stranger Things nicht erleben konnten, dieses Spielerlebnis ab heute in vollen Zügen genießen werden“, sagt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive.

Behaviour Interactive bringt das beliebte Crossover mit Stranger Things in Dead by Daylight zurück. Damit können Fans erneut die Schattenwelt erkunden und in die Haut vom Demogorgon, Nancy Wheeler und Steve Harrington schlüpfen.

