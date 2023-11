PlayStation Plus Essential Line-Up für November angekündigt

Sony hat etwas später als üblich das neue PlayStation Plus Essential Line-Up für den Monat November angekündigt. Erneut kann man sich damit auf drei neue Spiele aus dem Back-Katalog freuen.

Diesmal dabei sind die Mafia II: Definitive Edition (PS4), Dragon Ball: The Breakers (PS4), das derzeit auch in diesen Season startet, sowie Aliens Fireteam Elite (PS4, PS5), dem jüngster alle drei Spiele.

In Aliens Fireteam schließt man sich mit bis zwei Spielern oder der KI zusammen und muss sich durch vier Kampagnen kämpfen, um das Geheimnis eines neuen Planeten, LV-895, zu erforschen.

Angesiedelt in der ursprünglichen Alien-Trilogie, schickt Aliens Fireteam Elite die Spieler an Bord der USS Endeavour, um den Xenomorph-Hive zu bekämpfen. Ein mysteriöser Notruf führt eure Marine Assault Unit nach LV-895 in die Outer Colonies, wo tödliche Xenomorph-Legionen, verborgene Geheimnisse und uralte Alien-Ruinen auf euch warten.

PlayStation Plus Essential November 2023

Dragon Ball: The Breakers ist ein Online-Actionspiel, in dem es ums Überleben geht. Ziel ist es, mit anderen zu kooperieren, solange noch Zeit ist. Als Raider hingegen verfügt man über überwältigende Kräfte, um Überlebende zu jagen und auszulöschen. Egal, ob man ein Raider oder ein Überlebender ist, es gilt seine ganz persönliche Strategie zu verfeinern, um als Überlebender zu entkommen oder als Raider zu triumphieren.

Das Mafia II-Krimi-Drama präsentiert sich als Definitve Edition schöner denn je. Lebe das Leben eines Gangsters im Goldenen Zeitalter des organisierten Verbrechens. Der Kriegsheld Vito Scaletta gerät in die Mafia, in der Hoffnung, die Schulden seines Vaters im Nachkriegs-Empire Bay, New York, bezahlen zu können, einer Stadt voller Möglichkeiten, in der das organisierte Verbrechen von den boomenden Industrien des Nachkriegsamerikas lebt. Gemeinsam mit seinem Kumpel Joe arbeitet Vito daran, sich zu beweisen, indem er mit Verbrechen von größerer Belohnung, Status und Konsequenz die Familienleiter hinaufsteigt.

Später im November kommt außerdem der Day One-Release Teardown dazu, vermutlich aber in der Premium-Stufe.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus

Gleichzeitig verlassen damit auch einige Spiele das PlayStation Plus Line-Up, darunter diesmal The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 und Weird West, die man bis dahin in seiner Bibliothek gespeichert haben sollte.

Das neue PlayStation Plus Essential Line-Up ist ab dem 07. November verfügbar.