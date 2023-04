Dead Island 2 – Reviews bescheinigen echten Zombie-Hit

„In Dead Island 2 dreht sich alles darum, Schädel und Knochen zu brechen. Am Ende des Tages ist es nur ein dummer Spaß, Zombies auf eine knallharte, blutige Art und Weise mit seinen Kumpels zu töten. Der hohe Preis und das frustrierend unausgewogene Gameplay halten mich davon ab, dies als Day One Kauf zu empfehlen, aber ich bin zuversichtlich, dass es sich eines Tages bei seinen zombietötenden Fans zurechtfinden wird.“

„Auf Dead Island 2 mussten wir viel zu lange warten, aber das Warten wird belohnt. Das Hell-A-Setting ist gelungen und was dem Spiel seinen Spaßfaktor verleiht, ist die Vielfalt an Waffen und Möglichkeiten, wie man die Zombies leiden lässt. Mit Freunden macht es noch mehr Spaß und zu sehr erfolgreichen Fortsetzung.“

Das zeigen die internationalen Reviews in diesen Minuten, die übereinstimmend schreiben, dass man selten so viel Spaß mit einem Zombie-Spiel hatte. Insbesondere das Gameplay wird darin immer wieder hervorgehoben, die exzellente Darstellung der Zombies und der teils krasse Gore-Faktor, mit dem man an jeder Ecke konfrontiert wird.

